Комментатор Орлов усмотрел «краснодарский след» в сливе видео Дзюбы

https://static.news.ru/photo/96d0434c-24ed-11eb-b262-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Орлов Фото: Геннадий Орлов/vk.com

Комментатор из Санкт-Петербурга Геннадий Орлов высказался по поводу слива видеозаписи интимного характера с участием нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Журналист считает, что инцидент был подстроен фанатами «Краснодара», с которыми в день обнародования кадров играли «сине-бело-голубые».

После того как видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией, попало в Сеть, главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать капитана на ноябрьский сбор. Кроме того, в матче против «Краснодара» нападающий «Зенита» вышел без капитанской повязки под неодобрительный свист болельщиков «сине-бело-голубых», однако сумел отметиться голом в ворота соперника.

Орлов усмотрел в инциденте «краснодарский след». Он отметил, что считает виновными не представителей клуба, а его болельщиков. По словам комментатора, фанаты могли слить видео, чтобы «кому-то навредить». Как подчеркнул журналист, весь первый тайм матча Дзюба по сути не играл, а «ходил поникший». Но потом форвард начал сражаться.

Самого футболиста Орлов назвал «настоящим русским мужиком». О реакции общественности на видео комментатор заявил следующее.

Тут налицо продукт комсомольских и партийных собраний. Люди в России всегда думают не о профессионализме, а о каких-то потусторонних вещах, — сказал журналист в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Как ранее писал NEWS.ru, активистки «Первой женской академии» в четверг, 12 ноября, в центре столицы устроили акцию в поддержку футболиста. Девушки вышли к Большому театру в масках. Они держали в руках плакаты, на которых написано «ямыдзюба», «нестыдно» и «вседелаютэто».