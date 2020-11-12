Активистки устроили акцию в поддержку Дзюбы в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/81b4394c-24e7-11eb-97ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Активистки «Первой женской академии» в четверг, 12 ноября, в центре Москвы устроили акцию в поддержку футболиста петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который подвергся критике и даже не был вызван в сборную страны после того, как в Сети появилось интимное видео с его участием. Девушки вышли к Большому театру в масках. Они держали в руках плакаты, на которых написано «ямыдзюба», «нестыдно» и «вседелаютэто».

После того как видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией, попало в Сеть, главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать капитана на ноябрьский сбор. Кроме того, в матче против «Краснодара» нападающий «Зенита» вышел без капитанской повязки под неодобрительный свист болельщиков «сине-бело-голубых», однако сумел отметиться голом в ворота соперника.

Активистки, собравшиеся у Большого театра, заявили, что публикация чужих видеозаписей, а Дзюба не сам обнародовал интимные кадры, является недопустимой. Также, по словам девушек, ситуация, при которой от человека после подобного инцидента отворачиваются друзья и фанаты, а в СМИ его критикуют, является «очень глупой».

Советский Союз распался три десятка лет назад, а мы всё ещё живём с установкой, что «в СССР секса нет». Пришло время говорить о сексе открыто, в том числе обсуждая роль половых отношений в жизни и здоровье человека, — приводит слова митингующих издание «Подъём».

Информации о задержании активисток пока нет.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, что никогда не снимал видео подобное тому, которое появилось с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.