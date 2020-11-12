Широков рассказал, кому адресовано хоум-видео Артёма Дзюбы

https://static.news.ru/photo/fb0cce1a-24d5-11eb-84ca-fa163e074e61_660.jpg Роман Широков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, что никогда не снимал видео подобное тому, которое появилось с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

На камеру — нет. Кто как хочет, так и делает. Это его личное дело. Не пойму, в чём проблема, — сказал Широков в интервью «РБ-Спорт».

По его словам, ролик, на котором форвард «сине-бело-голубых» занимается самоудовлетворением, является старым и адресован конкретному человеку. Он отметил, что раз супруга футболиста не отреагировала на появившуюся в Сети информацию, «значит, наверное, не ей».

Это их личное семейное дело. Не думаю, что это драма. Это ситуация, в которой они разберутся, — добавил он.

После того как видео интимного характера попало в Сеть, главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать капитана на ноябрьский сбор. Кроме того, в матче против «Краснодара» нападающий «Зенита» вышел без капитанской повязки, однако сумел отметиться голом в ворота соперника.

После победы футболист записал трогательное обращение, в котором рассказал о своём состоянии.

Звезды российского шоу-бизнеса подбодрили игрока. Так, народный артист России, болельщик футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский поддержал нападающего Артёма Дзюбу, назвав его героем, писал NEWS.ru.