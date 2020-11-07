«Пускай бесятся хакеры вшивые»: Боярский отреагировал на видео с Дзюбой

https://static.news.ru/photo/98ce0aca-2264-11eb-b73a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Народный артист России, болельщик футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский после победы «сине-бело-голубых» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги над «Краснодаром» со счётом 3:1 поддержал нападающего Артёма Дзюбу, который вышел на матч без капитанской повязки. Ранее в Сети появилось хоум-видео с участием российского форварда.

Дзюба — герой! Хорошо, что от него отскакивает грязь, как с гуся вода. Пускай бесятся эти хакеры вшивые! Это им всем ответ от Дзюбы, он показал, что ему плевать на их злопыхательства, — приводит слова Боярского «Чемпионат.ком».

По его словам, команда в ближайшее время сумеет вернуть первое место в турнирной таблице чемпионата России.

По итогам тура «Зенит» уступает московскому ЦСКА одно очко, имея в активе 30 баллов.

Как писал NEWS.ru, Дзюба сравнил своё состояние после опубликованного видео с адом.