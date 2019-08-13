https://static.news.ru/photo/bf057332-bde7-11e9-a9e7-fa163e074e61_660.jpg Николай Комличенко Фото: Radek Petrasek/CTK/Global Look Press

Российский нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» в ближайшее время может подписать контракт с ЦСКА.

Недавно 24-летний форвард почти согласовал переход в другой московский клуб — «Локомотив», однако в последний момент переговоры по трансферу были приостановлены. Буквально накануне было объявлено, что «железнодорожники» приобрели у петербургского «Зенита» нападающего Луку Джорджевича. Таким образом, Комличенко перестал быть приоритетной целью «красно-зелёных».

В прошлом сезоне воспитанник краснодарского футбола Комличенко стал лучшим бомбардиром чешской лиги, забив 29 мячей в 33 матчах за «Младу Болеслав». Контракт с этим клубом у Николая действует до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 3,5 млн евро.

Теперь форвардом, уже попадавшим в расширенный список игроков сборной России, заинтересовались столичные «армейцы», также стремящиеся усилить линию атаки.

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