https://static.news.ru/photo/08a5ca76-e842-11e9-97c4-fa163e074e61_660.jpg Александр Коломейцев (слева) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев отметил усталость футболистов московской команды в матче против тульского «Арсенала».

Впечатления положительные, но матч очень тяжёлый. Небольшая усталость, конечно, присутствует. Во втором тайме, действительно, у меня было несколько моментов, но реализовать не получилось, — сказал Коломейцев журналистам.

Он отметил, что про травму нападающего Фёдора Смолова пока ничего не известно.

Команда — это 11 человек, когда выпадает один или другой футболист, всегда становится сложно. После его замены не пришлось перестраиваться, потому что Алексей Миранчук — игрок такого же уровня, — добавил Коломейцев.

«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.