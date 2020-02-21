Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», заявлен за свою новую команду в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Заявка появилась на официальном сайте РПЛ.
«Сочи» официально объявил о переходе Кокорина 17 февраля. В тот же день футболист отметился дублем в товарищеском матче против московского «Динамо».
Ранее Кокорин предложил свои условия нового контракта с петербургской командой. Он заявил, что хочет получить контракт на четыре года с зарплатой в €4 млн в год, писал NEWS.ru.
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