Футбольный клуб «Сочи» сделал официальное объявление о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Футболист будет выступать за «сочинцев» на правах аренды до конца сезона. Кокорин может дебютировать за свой новый клуб уже в понедельник, 17 февраля, в товарищеском матче против московского «Динамо» на сборе в Турции, сообщает пресс-служба «Сочи».
Ранее нападающий «Зенита» Александр Кокорин предложил свои условия нового контракта с петербургской командой. Он заявил, что хочет получить контракт на четыре года с зарплатой в €4 млн в год, писал NEWS.ru.
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