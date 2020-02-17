https://static.news.ru/photo/8d21f00e-518d-11ea-9e3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футбольный клуб «Сочи» сделал официальное объявление о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Футболист будет выступать за «сочинцев» на правах аренды до конца сезона. Кокорин может дебютировать за свой новый клуб уже в понедельник, 17 февраля, в товарищеском матче против московского «Динамо» на сборе в Турции, сообщает пресс-служба «Сочи».

Ранее нападающий «Зенита» Александр Кокорин предложил свои условия нового контракта с петербургской командой. Он заявил, что хочет получить контракт на четыре года с зарплатой в €4 млн в год, писал NEWS.ru.