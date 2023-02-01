«Кокорин — придурок»: Уткин о словах футболиста, что мужик должен отсидеть Василий Уткин раскритиковал Александра Кокорина за слова о том, что мужчине полезно отсидеть в тюрьме

Футбольный журналист Василий Уткин раскритиковал футболиста Александра Кокорина за слова о том, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме. Игрок кипрского «Ариса» сказал это в интервью Metaratings.ru.

Кокорин — настоящий придурок. Ну вот как человек может говорить такие вещи?.. Сидят у нас по статье. Для этого надо худо-бедно совершить преступление. То есть каждому полезно совершить преступление. Школу жизни получить. Иначе, по конституции, в тюрьму ведь не попасть. Так что «настоящему мужику» надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать? Обобрать пенсионера? В тюрьму же еще попасть надо!, — написал Уткин в своем телеграм-канале.

В октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев, Кокорин и несколько их друзей участвовали в двух драках в центре Москвы. Спортсменов признали виновными по статьям о хулиганстве и побоях, они провели в заключении 11 месяцев. В сентябре 2019-го футболисты были освобождены по УДО.

Мамаев потерял контракт с ФК «Краснодар», а вернувшийся в «Зенит» Кокорин лишился большей части зарплаты и перешел в вынужденную аренду в «Сочи». Впоследствии он стал игроком итальянской «Фиорентины», затем — кипрского ФК «Арис».