https://static.news.ru/photo/6711f070-4338-11ea-acf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-zenit.ru

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин хочет продолжить спортивную карьеру в Европе.

Оставлю вопросы о расторжении контракта и приоритете переезда в Европу без комментариев. Пусть лучше «Зенит» что-то скажет. Я и так уже много всего говорю, — приводит слова отчима Кокорина, Кирилла Логинова « Известия ».

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист отказался переходить в «Сочи» до конца сезона на правах аренды. Впоследствии, форвард не отправился на вторые сборы в Испанию с основной командой и был переведён во «Зенит-2».

Отмечается, что Кокорин и его агент понимают, что из-за случившегося скандала, футболисту будет сложно отправиться в другой российский клуб, в связи с чем в приоритете остаются европейские клубы.

Трансферное окно в Европе закрывается на этой неделе. Представители нападающего намерены в ближайшее время договориться о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин присоединится к южной команде во время сборов в Турции, ранее писал NEWS.ru.