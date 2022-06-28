Клуб из Саудовской Аравии заинтересовался футболистом сборной России «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии заинтересован в приглашении Магомеда Оздоева

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Магомед Оздоев

Чемпион Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» заинтересован в подписании контракта с полузащитником сборной России Магомедом Оздоевым, сообщает Metaratings. Руководство команды уже общалось с самим футболистом и готово предложить ему выгодный трудовой договор.

Футболист пока не дал ответ, так как не до конца определился со своим будущим. Уточняется также то, что у Оздоева есть варианты с другими азиатскими клубами.

Оздоев в феврале 2018 года перешел в «Зенит» из «Рубина». Всего за сине-бело-голубых футболист провел 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. Игрок покинул команду 25 мая.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского клуба. Форвард выступал за команду с 2015 года.