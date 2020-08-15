Клопп признан лучшим тренером чемпионата Англии по футболу

https://static.news.ru/photo/91e85e1e-df01-11ea-add6-fa163e074e61_660.jpg Юрген Клопп Фото: Xinhua/Global Look Press/Keystone Press Agency

Наставник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп признан лучшим тренером прошедшего сезона в чемпионате Англии по футболу, следует из сообщения пресс-службы премьер-лиги.

Так, в ходе голосования болельщиков и экспертов Клопп оставил позади тренера лондонского «Челси» Фрэнка Лэмпарда, Брендана Роджерса из «Лестера» и Криса Уайлдера из «Шеффилд Юнайтед».

Примечательно, что Клопп — единственный немецкий специалист, удостоенный статуса лучшего тренера чемпионата Англии. Абсолютным рекордсменом по количеству данных наград является Алекс Фергюсон — экс-наставника «Манчестер Юнайтед» выбирали лучшим 11 раз.

В течение сезона Клоппа пять раз признавали лучшим тренером месяца. Наставнику «Ливерпуля» даже удалось побить рекорд тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы (4 раза), который был установлен в сезоне 2017/18.

Клопп стал наставников «Ливерпуля» в 2015 году. В 2019 году он выиграл с командой Лигу чемпионов. В сезоне 2019/20 немец привёл клуб к первому за 30 лет титулу чемпиона Англии.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов пропустит матч своей команды во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова».

Об этом сообщает пресс-служба армейцев. 22-летний футболист получил повреждение в стартовой игре чемпионата с подмосковными «Химками» и ещё не успел восстановиться. О сроках возвращения Чалова в строй в клубе сообщат позднее.