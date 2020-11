Кимпембе хотят выгнать из сборной Франции за лайк к посту Нурмагомедова

Французский лидер после убийства профессора Самюэля Пати, которого обезглавили за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, назвал случившееся «исламским терактом». Нурмагомедову же не понравилась реакция властей Франции на трагедию.

Кимпембе отметил лайком пост Хабиба, а позже постарался объяснить свой поступок тем, что он занимается спортом, а не политикой. Исключить футболиста из состава сборной Франции потребовал политик Жордан Барделля, который является заместителем Мapин Лe Пeн в партии «Национальное объединение». По его словам, поступок Кимпембе является «одобрением джихадизма».