Кимпембе хотят выгнать из сборной Франции за лайк к посту Нурмагомедова

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Футболист ПСЖ Преснель Кимпембе поставил лайк под постом Хабиба Нурмагомедова, в котором боец жёстко высказался в отношении президента Франции Эммануэля Макрона. Теперь Кимпембе хотят выгнать из сборной страны.

Французский лидер после убийства профессора Самюэля Пати, которого обезглавили за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, назвал случившееся «исламским терактом». Нурмагомедову же не понравилась реакция властей Франции на трагедию.

Сегодня под предлогом борьбы за свободу слова враги ислама и мусульман разных уровней пытаются оскорбить чувства сотней миллионов верующих во всем мире, рисуя карикатуры на лучшего из людей, — написал Нурмагомедов в Instagram.

Кимпембе отметил лайком пост Хабиба, а позже постарался объяснить свой поступок тем, что он занимается спортом, а не политикой. Исключить футболиста из состава сборной Франции потребовал политик Жордан Барделля, который является заместителем Мapин Лe Пeн в партии «Национальное объединение». По его словам, поступок Кимпембе является «одобрением джихадизма».

Pas d'Ãquipe de France pour @kimpembe_3 , celui qui like le djihadisme sur Instagram, qui n'assume pas et nous prend en plus pour des imbÃ©ciles.



Plus aucune naÃ¯vetÃ©, ne laissons plus RIEN passer ! — Jordan Bardella (@J_Bardella) October 31, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник футбольного клуба «Химки» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», поддержал акцию против президента Франции Эммануэля Макрона. На своей странице в Instagram хавбек опубликовал фотографию главы государства с отпечатком обуви на лице.