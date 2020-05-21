Кикнадзе рассказал о трансферной политике «Локомотива» c приходом Николича

https://static.news.ru/photo/368b1322-9c0d-11ea-a212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александар Джорович/ РИА Новости

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, что «железнодорожники» не могут больше себе позволить подписывать возрастных игроков.

Мы больше не можем позволить себе подписывать возрастных игроков. В контракте Николича (нового главного тренера. — NEWS.ru) прописано повышенное внимание к молодёжным командам клуба, — сказал Кикнадзе в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что обязательства, которые клуб взял на себя в последние годы, чрезмерны. По его словам, они не соответствуют тем возможностям, которые имеет клуб.

В условиях, когда ТВ приносит 3% бюджета, вся коммерческая деятельность — 9%, из которых 3,5% с билетов, абонементов и так далее, 20% приносит Лига чемпионов и более 60% приносит поддержка одного спонсора, мы понимаем, что нам необходимо искать другие источники финансирования, — подчеркнул Кикнадзе.

«Локомотив» не стал продлевать контракт с Юрием Сёминым. Ему на смену пришёл сербский специалист Марко Николич, писал NEWS.ru.