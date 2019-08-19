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Объединение болельщиков московского футбольного клуба «Спартак» сообщило о взломе официального сайта перед матчем 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

Наш сайт был взломан, не обращайте внимания на опубликованное псевдозаявление, — говорится в сообщении «Фратрии». В заявлении, которое появилось на сайте объединения, сообщалось, что главный тренер «Спартака» Олег Кононов не...