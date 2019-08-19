Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Василий Кикнадзе заявил, что не будет считать проблемой уход братьев Антона и Алексея Миранчуков.
Я не буду считать это (уход. — News.ru) проблемой, и задачи сохранить в команде Миранчуков у нас нет, — приводит слова гендиректора «
Спорт-Экспресс».
По словам Кикнадзе, у клуба есть задача развивать молодых игроков, чтобы талантливые ребята достигли максимум возможного.
«Локомотив» в матче шестого тура против «Динамо» (1:2), благодаря голам Миранчуков, писал News.ru.