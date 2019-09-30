https://static.news.ru/photo/9bf69f3e-e384-11e9-98ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) может оштрафовать бывшего главного тренера московского «Спартака» Олега Кононова, который проигнорировал пресс-конференцию после матча 11-го тура чемпионата России с «Оренбургом».

Решение о наказании будет принято в среду на заседании КДК.

Вопрос неявки Кононова на пресс-конференцию и в зону флеш-интервью будет рассматриваться на заседании КДК в среду, — сказал глава комитета Артур Григорьянц, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Согласно регламенту чемпионата России, комитет может наложить денежный штраф на клуб. «Спартак», в свою очередь, сможет переложить его на Кононова.

Ранее News.ru сообщал, что руководство «Спартака» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера команды сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами работы. Его подопечные уступили со счётом 1:2. После матча Кононов не вышел к журналистам.