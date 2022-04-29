Кавазашвили раскрыл детали письма ФИФА ветеранам советского футбола Кавазашвили раскрыл детали письма ФИФА ветеранам советского футбола

Анзор Кавазашвили / Фото Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с корреспондентом NEWS.ru рассказал о письме в адрес ФИФА по поводу решения организации отстранить российские клубы и сборные от всех турниров под своей эгидой. Он считает, что ответом России может быть создание альтернативных международных федераций как по футболу, так и по другим видам спорта.

Я этому решению возмутился со страшной силой. Я писал письмо от имени втеранов советского футбола, через РФС мы его отправили в ФИФА, где высказали недовльство тем, что они принимают это политическое решение. Никакого спортивного принципа в этом нём нет. Чтобы отстранять команды, должно быть нарушение со стороны спортивных организаций, либо клубов. Таких нарушений допущено не было. Что ещё интересно, буквально через несколько дней после отстранения они созвали конгресс ФИФА, а там вопроса по нашей команде не было даже в повестке дня! И как ни странно, на том конгрессе они приняли русский язык в качетсве официального. Это как вообще соотносится?! Это вообще невозможно понять. Я хотел бы знать, кто вообще сейчас командует ФИФА. На них точно кто-то давит сверху, — сказал Кавазашвили.

Он добавил, что в ФИФА ответили на письмо РФС, но в ответе не было никаких объяснений, почему сборную России и клубы отстранили от всех международных турниров.

Там за подписью Джанни Инфантино (президент ФИФА) было высказано только сожаление о случившемся, но не было указано никаких причин. Там ещё было сказано что-то вроде: «советские и российские футболисты всегда были важной и яркой страницей в истории европейского и мирового футбола», — рассказал ветеран.

Также Кавазашвили выступил с рядом предложений о том, как действовать в сложившейся ситуации.

Я подговариваю некоторых ветеранов футбола создать вместо ФИФА новую организацию, к которой смогут присоединиться все желающие. Сначала это будут дружественные нам страны, коих немало, а затем эта организация сможет набрать силу. Ведь если нас незаконно отстранили от мирового футбола, то нет никаких гарантий, что нас туда в скором времени вернут. Нас просто не уважают как спортивную державу. Мы не должны ждать у моря погоды. Это касается не только футболистов, а почти всех наших олимпийцев — им всем запрелтили соревноваться. Мы можем создать не только альтернативу ФИФА, но и альтернативу МОК и проводить свои олимпийские игры. Их можно назвать Лигой дружбы, Лигой наций — или как угодно. Помните 1984 год? Тогда СССР не поехал на Олимпиаду в Лос-Анджелес и провёл Игры дружбы, которые получились грандиозными, по уровню не слабее Олимпиады, — заявил Кавазашвили и добавил, что сейчас обсуждает эту идею с международными юристами.

В начале марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции на отстранение российских клубов и сборной от международных турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин выразил в связи с этим сожаление и признался, что не хотел применять санкции к России.