Кавазашвили оскорбил Дзюбу и призвал идти работать в фильмы для взрослых

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Экс-голкипер «Зенита» Анзор Кавазашвили считает, что у нападающего «сине-бело-голубых» Артема Дзюбы нет чести. Ранее в Сети появилось видео, как игрок сборной России занимается самоудовлетворением.

Если что-то сокральное есть у человека, то он не должен показывать. Это уму не постижимо! То, что сделал Артем Дзюба, говорит о том, что у нашего уважаемого, любимого футболиста нет ни чести, ни достоинства, моральных принципов — абсолютно ничего. Он опозорил своим поступком не только себя. Сейчас его могут назвать больным или тем, кто что хочет, то и воротит, — сказал Кавазашвили корреспонденту NEWS.ru.

Он напомнил, как несколько месяцев назад появилось видео, как он и Сердар Азмун имитируют изнасилование «Спартака».

А как в той ситуации повёл себя президент Медведев? Шалости молодых футуристов, никакого изнасилования? Если в таком ранге люди допускают хамство нормой жизни, это может перерасти черт знает куда. Если он хочет свою порнографию показывать на весь, для этого есть специальные фильмы, пусть участвует и деньги зарабатывает. Но футбол-то — это воспитательный процесс. За игроками следят дети, они стремятся быть похожими на Дзюбу, — добавил он.

По словам специалиста, он стал легендой после Чемпионата мира-2018.

И напомню, что ему, как и другим, незаслуженно присвоили звание Заслуженного мастера спорта. Получается, мы поощряем тех спортсменов, которые не достойны этого! А чем же господин Дзюба благодарит наш народ и первое лицо государства? Своим пахабным видео. Это просто безобразие.

Спустя некоторое время, как ролик разлетелся по СМИ, главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не станет приглашать футболиста на ближайший сбор.

Правильно его отстранил Черчесов. Такие люди не должны играть в великой команде сборной, — заучил он.

Ранее журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об интимном видео Артёма Дзюбы, писал NEWS.ru.