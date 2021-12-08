Каррера: верю, что «Спартак» способен оказаться в плей-офф Лиги Европы

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера посоветовал футболистам красно-белых забыть о прошлых встречах и сосредоточиться на игре шестого тура Лиги Европы с польской «Легией». Итальянский специалист заявил «Чемпионату», что верит в выход команды в плей-офф еврокубка.

У «Спартака» большие шансы победить «Легию» и выйти в плей-офф Лиги Европы. Команда доказала, что может играть со своими соперниками по группе наравне. В еврокубках, в отличие от российского чемпионата, «Спартак» играет убедительно, — сказал Каррера.

Итальянец известен по работе в качестве ассистента Антонио Конте в туринском «Ювентусе» и сборной Италии по футболу, а также в роли главного тренера греческого ПАОКа. Московский «Спартак» он возглавил в августе 2016 года. Под его руководством команда завоевала десятый титул чемпиона России в сезоне-2016/17.

Матч заключительного, шестого тура групповой стадии Лиги Европы между «Легией» и «Спартаком» пройдёт 9 декабре в Варшаве. Начало — 20:45 мск.

Ранее фанаты «Спартака» подготовили и направили обращение в Госдуму РФ, в котором юридически обосновали нецелесообразность принятия закона о Fan ID. Об этом сообщил автор обращения — юрист Павел Иванов, болеющий за красно-белых.