Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера принял участие в премии Football Heroes. В разговоре с журналистами итальянский специалист попросил обойти стороной все вопросы касаемо «красно-белых» — сказано на эту тему уже было много, а повторяться Массимо не хотел.

— На что тратите сейчас свободное время, которого, может быть, не было раньше?

— Я наслаждаюсь каждой минутой, что провожу со своей семьёй. Это самое прекрасное, что может быть у мужчины. У меня есть жена и красавицы дочери.

— Вы в России ходили на теннис. За какими видами спорта стараетесь следить?

— Естественно, что я слежу за футболом. А также, как вы уже отметили, ещё и за теннисом.

— Италии предстоит провести Олимпиаду в 2026 году, которая пройдёт в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Как вы восприняли эту новость?

— Думаю, что это позитивный момент для Италии. Если у меня будет возможность посетить какие-то соревнования в рамках этих зимних Игр, я это обязательно сделаю.

— Говорят, что стране доверили провести данный турнир во многом из-за того, что эту идею поддержало большое количество жителей.

— Безусловно. Олимпиада — это очень важное мероприятие для любой страны, поэтому это важное событие для Италии.

— Что скажете о жеребьёвке группового раунда Лиги чемпионов, где в один квартет с «Локомотивом» попал туринский «Ювентус»? Есть ли у россиян шансы добиться успеха в матчах со «старой синьорой»?

— Я думаю, что на бумаге «Ювентус» можно назвать фаворитом, туринцы явно сильнее своего оппонента. Но матч надо сыграть, чтобы узнать итоговый результат. На поле может произойти всё что угодно.

— Ждать ли вас в Москве на игре «Локомотив» — «Ювентус»?

— Сомневаюсь. Для меня проще посмотреть за этим противостоянием тогда, когда «Локомотив» приедет в Турин.

— Тогда, может, придёте поболеть за «Аталанту» в Лиге чемпионов?

— Да, я всегда слежу за «Аталантой». Там сейчас трудится Джан Пьеро Гасперини (главный тренер. — News.ru), мне нравится та работа, которую он проделал с командой, нравится тот футбол, который показывает этот коллектив. Естественно, когда я нахожусь в Бергамо, то у меня есть больше возможностей, чтобы следить за «Аталантой».

— Многие гости столицы отмечают, что Москва стремительно меняется. Заметили какие-то перемены с вашего последнего визита в Россию?

— Для меня Москва всегда одинакова — она очень красивая. Можно сказать, что я влюблён в вашу столицу, для меня Москва никогда не изменится.

Кирилл Зыков/АГН "Москва"

— Вы провели в России достаточно большое количество времени. Готовы провести экскурсию по Москве для Тотти и Ди Бьяджо?

— Сомневаюсь, потому что у нас нет времени для этого. У каждого своя программа пребывания в Москве, свои цели. Поэтому мы не проводим много времени вместе. Если бы возможностей было больше, то я бы провёл для них экскурсию, обязательно.

— Выделите три места, которые бы вы назвали обязательными к посещению в Москве.

— Москва просто великолепна. Надо обязательно побывать на Красной площади, думаю, что это самое волшебное место в этом городе.

— Не было ли у вас идеи написать автобиографию?

— Нет.

— Может, такая идея есть в планах?

— Нет.

— Почему?

— Потому что меня это совершенно не интересует.

— Если поступит предложение поработать экспертом на российском телевидении, то согласитесь или нет?

— Это не то, чего бы мне хотелось. Так как я довольно давно живу и дышу футболом, то мне не хотелось бы обсуждать других людей из этой среды. Я знаю, что такое быть игроком, ассистентом и тренером. Я не думаю, что лично должен кому-то что-то советовать, и не позволяю себе такого.

— Сейчас в России часто обсуждается система подготовки молодых футболистов. Можете сравнить то, что вы видели в нашей стране, с тем, что есть в Италии?

— Я знаком лишь с тем, что было в Академии «Спартак», поэтому не знаю, какие системы есть у других клубов в России. У меня был опыт работы в академии «Ювентуса», там стояла цель — формировать игроков, которые смогли бы потом дойти до основы. Проблема в том, что многие думают больше о результате, нежели о формировании молодых футболистов. Я думаю, что эта проблема присутствует практически во всех странах.

— Вы сказали, что активно интересуетесь теннисом. Смотрели ли мужской финал недавнего US Open?

— Увы, но финал я не застал. Знаю, что в решающем противостоянии оказался спортсмен из России — Даниил Медведев. Я считаю, что он будет великим теннисистом. Но финал, повторюсь, я не смог посмотреть.