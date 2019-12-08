Итальянский специалист Массимо Каррера заявил, что хочет от болельщиков греческого футбольного клуба АЕК такой же поддержки, как от фанатов московского «Спартака».
Я очень рад, что подписал контракт. Спасибо АЕК за то, что позволил мне прийти в большой клуб. За него я отдам душу и тело. Моя цель — чтобы в Греции меня любили так же, как в Москве, — цитирует Карреру пресс-служба клуба.
Ранее стало известно, что Каррера стал главным тренером греческого футбольного клуба АЕК, писал NEWS.ru.
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