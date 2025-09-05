Карпин поделился эмоциями от ничьей с Иорданией Карпин заявил, что не ожидал от Иордании таких интенсивных действий

Футболисты сборной Иордании удивили интенсивностью своей игры игроков сборной России, пишет РИА Новости со ссылкой на главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Он отметил, что после перерыва его команда увеличила скорость передвижения по полю и передачи мяча, что сразу же создало опасные моменты у ворот соперника.

Первый тайм — точно не худший с момента отстранения. Иордания — сильная сборная. Не ожидали от соперника таких интенсивных действий, — сказал наставник.

Тренер резюмировал, что в первом тайме его подопечные играли чрезмерно академично, что не позволило создать достаточное количество голевых возможностей. Во второй половине встречи изменение тактики принесло свои результаты.

Сборная России по футболу завершила товарищеский матч с командой Иордании нулевой ничьей. Встреча состоялась на московской «Лукойл-Арене». Российская команда занимает 35-е место в мировом рейтинге, тогда как их соперник находится на 64-й позиции и является действующим вице-чемпионом Кубка Азии. Иорданская сборная прибыла в Москву в воскресенье, 31 августа. Следующий матч российской команды запланирован на 7 сентября в Эр-Райяне, где им предстоит встретиться с командой Катара.