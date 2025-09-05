Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 08:10

Карпин поделился эмоциями от ничьей с Иорданией

Карпин заявил, что не ожидал от Иордании таких интенсивных действий

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Футболисты сборной Иордании удивили интенсивностью своей игры игроков сборной России, пишет РИА Новости со ссылкой на главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Он отметил, что после перерыва его команда увеличила скорость передвижения по полю и передачи мяча, что сразу же создало опасные моменты у ворот соперника.

Первый тайм — точно не худший с момента отстранения. Иордания — сильная сборная. Не ожидали от соперника таких интенсивных действий, — сказал наставник.

Тренер резюмировал, что в первом тайме его подопечные играли чрезмерно академично, что не позволило создать достаточное количество голевых возможностей. Во второй половине встречи изменение тактики принесло свои результаты.

Сборная России по футболу завершила товарищеский матч с командой Иордании нулевой ничьей. Встреча состоялась на московской «Лукойл-Арене». Российская команда занимает 35-е место в мировом рейтинге, тогда как их соперник находится на 64-й позиции и является действующим вице-чемпионом Кубка Азии. Иорданская сборная прибыла в Москву в воскресенье, 31 августа. Следующий матч российской команды запланирован на 7 сентября в Эр-Райяне, где им предстоит встретиться с командой Катара.

футбол
товарищеский матч
Иордания
Валерий Карпин
Сборная России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рецепт яблочного пирога «Три стакана» с творогом: просто и оригинально
Простой рецепт яблочного пирога «Три стакана» с молоком: нашумевший десерт
Печем картофельную бабку с фаршем в духовке: сытный пирог по-белорусски
Тренер предупредила о неожиданном влиянии стресса на мышцы
Творожная запеканка без муки с манкой — самый простой и быстрый рецепт
Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Рецепт кабачковой икры с помидорами: угощение через мясорубку на зиму
Яблочный пирог «Три стакана»: простейший и вкусный десерт
Тыквенный суп-пюре: рецепт осеннего блюда
Бигос: тушеная капуста с мясом по-польски
«Медведь — он и есть медведь»: Путин о месте РФ в союзе с Китаем и Индией
Вяленые помидоры в духовке: итальянский рецепт любимой закуски
Болгарское лечо с морковью и острым перцем: пошаговый рецепт
Путин оценил, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке
Баклажаны «как грибы» на зиму: рецепт вкусной закуски
Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде 5 сентября
Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Путин одной фразой охарактеризовал проект «Сила Сибири-2»
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.