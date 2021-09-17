Карпин признался в конфликте с Дзюбой

Тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что у него с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой личный конфликт. Но не играет за сборную её бывший капитан не поэтому, а из-за спортивных показателей. Его слова приводит газета «Спорт-Экспресс».

Есть [личный конфликт]. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма, — ответил Карпин на вопрос об отношениях с футболистом.

Он добавил, что сейчас Дзюба играть за сборную не готов, но будет вызван, если проявит себя в «Зените».

Лучшим нападающим страны Карпин назвал Фёдора Смолова из «Локомотива». С Хорватией он не играл, потому что нужно было чётко выполнить тренерскую установку, а спортсмен мог сделать на поле что-то неожиданное. Форвард был нужен в двух следующих матчах, где он вышел на поле и принёс результат.

Ранее Валерий Карпин рассказал, что их отношения с Дзюбой строятся по принципу тренер — игрок, как и со всеми футболистами. По его словам, если бы Дзюба сейчас играл так, как в мае, то был бы в сборной.