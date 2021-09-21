Карпин отреагировал на отказ Дзюбы ехать в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артёма Дзюбы ехать в расположение национальной команды на октябрьские матчи. Реакцию тренера приводит Telegram-канал Team Russia.

Карпин сказал, что поговорил с Дзюбой по телефону и тот сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита». Также тренер ответил на вопрос о возможном вызове Дзюбы в будущем.

Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи, — сказал Карпин.

О том, что Дзюба отказался от вызова в сборную, стало известно во вторник, 21 сентября.

В октябре России предстоит сыграть со сборными Словакии (дома, 8 октября) и Словении (в гостях, 11 октября).

После шести туров подопечные Валерия Карпина находятся на втором месте в группе с 13 очками, уступая хорватам по разнице мячей. Первое место обеспечивает прямое попадание на ЧМ-2022 в Катар, второе место — пропуск в стыковые матчи.