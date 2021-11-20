Карпин будет руководить сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу», что продолжит готовить национальную команду к стыковым матчам за право квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Наставник выразил надежду, что будет способен подвести коллектив к решающим встречам.

Вопрос закрыт, он решён положительно. Всё окей, готовимся к стыкам. Думаю, что смогу подготовить команду психологически, — сказал Карпин.

На следующие сутки после окончания заключительного матча квалификационного турнира, в котором сборная России уступила команде Хорватии, Карпин посетил «Коммент.Шоу». В эфире он выразил сомнения, что продолжит руководить коллективом и готовить его к стыковым матчам.

В качестве тренера Карпин возглавлял московский «Спартак», «Ростов», «Торпедо» из Армавира, а также испанскую «Мальорку». К работе со сборной России наставник приступил в июле 2021 года. Под его руководством команда провела семь матчей. Одержала пять побед, один раз сыграла вничью, ещё один раз уступила.

Ранее комментатор Геннадий Орлов усомнился в целесообразности вызова в сборную России по футболу на решающие матчи отбора к ЧМ-2022 полузащитников Алексея Ионова («Краснодар») и Зелимхана Бакаева («Спартак»). Он назвал обоих «посторонними» футболистами в национальной команде. Их вызов — это просчёт главного тренера Валерия Карпина, считает журналист, слова которого приводит «РБ Спорт».