Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Бешикташ»

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч четвёртого тура Лиги чемпионов между португальским «Спортингом» и турецким «Бешикташем». Встреча пройдёт 3 ноября на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помимо Карасёва, в состав бригады войдут Игорь Демешко и Максим Гаврилин (ассистенты главного арбитра). Резервным судьёй на матче станет Кирилл Левников. Обязанности видеоассистентов исполнят Хуан Мартинес Мануэра (Испания) и Бартош Франковски (Польша).

«Спортинг» и «Бешикташ» являются соперниками дортмундской «Боруссии» и амстердамского «Аякса» в группе C. На данный момент португальский коллектив имеет в активе три очка и занимает третье место в турнирной таблице. Турецкая команда располагается на последней, четвёртой строчке с нулём в графе «набранные баллы».

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» в гостях уступил «Ювентусу» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу туринской команды. Автором победного гола стал Деян Кулусевски, отличившийся на 86-й минуте.