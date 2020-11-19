Капитан сборной России Джикия извинился за «позор» в Белграде

https://static.news.ru/photo/5b85de14-2a29-11eb-9854-fa163e074e61_660.jpg Георгий Джикия Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитник футбольной сборной России Георгий Джикия, ставший капитаном команды после отстранения Артёма Дзюбы, извинился за «позорное» поражение от сборной Сербии.

Матч Лиги наций в Белграде подопечные Станислава Черчесова проиграли с хоккейным счётом 0:5.

Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор, — цитирует Джикию пресс-служба национальной команды.

Проигрыш в Белграде стоил сборной России места во второй корзине при жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Команда опустилась в третью корзину и получит более сильных соперников. Каких именно, станет известно 7 декабря 2020 года, когда состоится жеребьёвка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от команды Сербии не заявлял об отставке. Он отметил, что этот вопрос находится не в его компетенции. У нас было много новых игроков, и игра показала, что «с листа, видимо, на таком уровне сыграть не всем удаётся», подчеркнул Черчесов. При этом решение отказаться от услуг бывшего капитана сборной Артёма Дзюбы тренер назвал правильным.