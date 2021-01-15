Кандидат в президенты «Барселоны» заявил, что Месси счастлив в клубе

https://static.news.ru/photo/0bd9f648-5819-11eb-8407-fa163e074e61_660.jpg Жоан Лапорта Фото: Miquel Llop/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что Лионель Месси чувствует себя в клубе прекрасно.

По его словам, в настоящее время футболист сосредоточен на том, чтобы догнать «Атлетико» в Ла лиге и сыграть с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Я замечаю, что он становится всё более счастливым и наслаждается этим. Я знаю, что он хочет остаться, и знаю, что он сделает всё, что в его силах, чтобы остаться, — отметил Лапорта, слова которого приводит Goal.

Летом 2020 года Месси пытался досрочно расторгнуть контракт с каталонским клубом. Нападающий конфликтовал с руководством «Барселоны», однако в итоге он решил остаться до конца соглашения, которое действует до конца сезона.

Ранее NEWS.ru писал, что Месси в матче 18-го тура против «Гранады» (4:0) оформил дубль. Это стало историческим достижением в чемпионате Испании.

Футболист стал первым игроком в истории чемпионата Испании, которому удалось забить не менее десяти мячей на протяжении 15 сезонов подряд.