Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу. На эти цели будет выделено более 3,5 млрд рублей.
Программой определён перечень объектов инфраструктуры и мероприятий, которые будут полностью или частично финансироваться за счёт федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга, — говорится в пояснительной записке к постановлению.
Из 3,54 млрд рублей, выделяемых на эти цели, 2,98 млрд рублей поступят из федерального бюджета, 559 млн рублей — из бюджетов субъектов РФ. Ответственным координатором программы определён Минспорт России.
Как писал NEWS.ru, народный артист России, солист оперы Мариинского театра Василий Герелло назначен послом чемпионата Европы по футболу 2020 года от Санкт-Петербурга. Впервые чемпионат Европы 2020 года пройдёт в 12 городах разных стран с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Финал состоится в Лондоне.