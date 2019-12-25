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Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Олег Кононов заявил, что покинул пост наставника «красно-белых» из-за мата в его адрес со стороны болельщиков во время матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).

Атмосфера на стадионе в тот день была неприемлемой, и я решил на это ответить своим шагом. Отставка была реакцией на мат с трибун в мою сторону, — приводит слова Кононова...