Излишне мягкий диктатор: что не получилось у Гончаренко в ЦСКА

Если кто-то и приучил болельщиков к масштабным переменам по ходу сезона, то это точно не ЦСКА. Тренеров на полпути много раз увольнял «Спартак» и клубы помельче, но чтобы это сделали «армейцы» — для этого нужны действительно серьёзные причины. Что это за причины, и что может сделать Ивица Олич — в материале NEWS.ru.

Было честью

Отставка Гончаренко, в отличие от назначения на его место Олича — официальная информация. Виктор Гончаренко трогательно попрощался с командой.

Для меня было честью работать в таком великом клубе как ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце, — приводит слова белоруса сайт «армейцев».

Отставка Гончаренко стала неожиданной только потому, что это ЦСКА. Евгений Гинер только раз увольнял тренера по ходу сезона за последние 12 лет, и это был Хуанде Рамос. Его сменили на более дешёвого и перспективного Леонида Слуцкого и забыли о проблемах с тренерской позицией на семь лет.

Гончаренко приходил в московский клуб в статусе очень перспективного молодого тренера, каким был сам Слуцкий в 2009 году, но с одной разницей: белорусу предстояло строить новую команду. Ветераны вроде Игнашевича, братьев Березуцких, Тошича и Ерёменко покинули клуб, спустя год это сделал Понтус Вернблум — многолетний лидер центра поля. На то, чтобы выстроить новый коллектив у Гончаренко было четыре года, но результаты стабильно шли вниз.

После второго места в 2018 году было два четвёртых подряд. Причём, результаты в еврокубках тоже падали: сначала четвертьфинал Лиги Европы, потом последнее место в группе Лиги чемпионов с двумя победами над «Реалом», а потом два подряд провала в Лиге Европы с поражениями от клубов вроде «Лудогорца», «Ференцвароша», «Вольфсберга» и загребского «Динамо». Никакого неуважения к этим командам, но несколько лет назад ЦСКА разобрался бы с каждой из них и дома и на выезде.

И наконец — в Российской Премьер-лиге «армейцы» так и не начали играть стабильно: две победы в последних девяти матчах и пятое место — совсем не то, чего ждут от команды болельщики и руководство. Гончаренко должен был обыграть «Зенит», чтобы спасти сезон и своё кресло, но поражение 2:3 на прошлой неделе переполнило чашу терпения Гинера и, возможно, Максима Орешкина. Как известно, именно экс-министр экономического развития России возглавил совет директоров ЦСКА в мае прошлого года.

Излишне мягкий на излишне неопытного

Виктор Гончаренко Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поэтому с точки зрения спортивных результатов отставка Гончаренко — не сенсация. Во-всяком случае, в ЦСКА ему дали достаточно времени на постройку команды, а победы так и не пришли. В Москве в него хотя бы верили, здесь ситуация в корне отличается от той, что была в «Кубани». Там в 2014 году белоруса отправили в отставку после первого поражения в сезоне (в 10-м туре — от ЦСКА) с формулировкой: «за излишнюю мягкость в общении с футболистами». То решение неофициально остаётся самым идиотским в истории родиктаторссийского футбола. Что интересно — «Кубань» вскоре после этого вылетела из Премьер-лиги, а потом и вообще прекратила существование.

Так же интересно, что репутация Гончаренко как мягкого тренера неожиданно трансформировалась в репутацию диктатора. Сергей Овчинников, несколько лет работавший помощником Гончаренко, раскритиковал белоруса именно за это.

Считаю, к футболистам надо относиться уважительно. Их надо ценить и развивать, наступая себе на горло. Сейчас в футболе методы диктатуры не работают. Когда я был игроком, мне не нравилось, когда меня не уважали. Неважно, в какой форме футболист и как он играет, к нему надо относиться с уважением. Если ребенок получил двойку, его же не выгоняют из дома. Надо исправлять ситуацию, доверять, работать, — приводит слова Овчинникова Sport24.

В последний месяц Гончаренко даже начали сравнивать с Лукашенко: дескать результата нет, а за кресло держится до синих пальцев. С одной оговоркой: на Лукашенко нет своего Гинера или Орешкина, который мог бы его уволить.

Вместо «излишне мягкого диктатора» в ЦСКА пришёл Ивица Олич, про тренерские качества которого пока вообще ничего нельзя сказать. Главным он нигде не работал, был только помощником в сборной Хорватии. С ним на тренерской скамейке команда дошла до финала чемпионата мира, но какая часть заслуги в этом принадлежит Ивице, а какая — главному тренеру Златко Даличу — большой вопрос.

Олич приходит в ЦСКА в роли кота в мешке. Опыта руководства командой у него нет, но от него и не ждут ничего особенного прямо сейчас. Он — уважаемый армеец, его ценят болельщики, и они точно будут его поддерживать первое время. В этом сезоне на него не будет никакого давления, а если его оставят на следующий — это будет серьёзное решение. В истории есть примеры, когда помощники получали кресло главного и сходу выигрывали чемпионат, самый яркий из них — Массимо Каррера в «Спартаке». Тот редкий случай, когда болельщики ЦСКА хотели бы, как у «Спартака». Какой тренер Олич — он сам покажет в ближайшие месяцы.