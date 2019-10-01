Капитан и защитник футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович на пресс-конференции перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» заявил, что футболисты петербургской команды знают, как обыграть португальский клуб.
Иванович отметил, что «Бенфика» обладает своей философией, системой и большой историей.
Это очень опасная команда, у которой перспективные молодые игроки. Мы всегда относимся с уважением к сопернику. Но мы знаем, что нужно сделать, чтобы победить завтра, — сказал Иванович журналистам.
Матч «Зенита» с «Бенфикой» пройдёт 2 октября, начало игры в 22:00 мск.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что петербургской команде стоит ждать опасности абсолютно от всех футболистов «Бенфики», писал News.ru.