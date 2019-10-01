https://static.news.ru/photo/f507346e-e45e-11e9-b186-fa163e074e61_660.jpg Бранислав Иванович Фото: fc-zenit.ru

Капитан и защитник футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович на пресс-конференции перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» заявил, что футболисты петербургской команды знают, как обыграть португальский клуб.

Иванович отметил, что «Бенфика» обладает своей философией, системой и большой историей.

Это очень опасная команда, у которой перспективные молодые игроки. Мы всегда относимся с уважением к сопернику. Но мы знаем, что нужно сделать, чтобы победить завтра, — сказал Иванович журналистам.

Матч «Зенита» с «Бенфикой» пройдёт 2 октября, начало игры в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что петербургской команде стоит ждать опасности абсолютно от всех футболистов «Бенфики», писал News.ru.