https://static.news.ru/photo/e36449e6-bbe5-11e9-8a21-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев Фото: City News Moskva/Global Look Press

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что после освобождения из тюрьмы футболист Павел Мамаев может рассчитывать на работу в клубе.

Сейчас, насколько я знаю, «Зенит» хочет продлить контракт с Кокориным. А для Мамаева у нас двери открыты, — отметил президент футбольного клуба.

По словам Иванова, Павел Мамаев и Александр Кокорин — талантливые спортсмены, которые не смогли правильно распорядиться большими деньгами, передаёт « СЭ ».

Ранее News.ru писал, что суд 6 сентября рассмотрит ходатайства осуждённых по делу о драках в центре Москвы полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева, нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина и его брата Кирилла об условно-досрочном освобождении (УДО).