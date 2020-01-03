Если в России любители игры с мячом взяли длительную зимнюю паузу, то остальные ведущие чемпионаты себе подобного позволить не могут. NEWS.ru проанализировал прошедший год, назвав знаковые, по мнению редакции, моменты в мировом футболе.

Гегемония английского футбола

Минувший год запомнится тем, что в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы оказались английские клубы («Ливерпуль» — «Тоттенхэм» и «Арсенал» — «Челси» соответственно). Это в очередной раз показало, что лучшей лигой является Английская премьер-лига (АПЛ).

Понятно, что такое событие — это лишь стечение обстоятельств, но значит, клубы из Англии на тот момент были сильнее. Сколько бы ни тратили «Барселона» с «Ювентусом» на новичков, главный футбольный трофей перекочевал из рук «Реала» к «Ливерпулю».

Команда Клоппа на пути к заветной цели выбила «Баварию», «Порту» и «Барселону», «Тоттенхэму» также пришлось пробиваться сквозь тернии: «Боруссия», «Манчестер Сити» и «Аякс». Хотя пьянящий вкус финала ЛЧ по-разному сказался на командах: «Ливер» по-прежнему всех рвёт в Англии, а вот «Тоттенхэм» пошёл даже на смену главного тренера.

Не исключено, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов в финале тоже окажется кто-то из англичан. В плей-офф турнира пробились «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси». Все шансы повторить прошлогоднюю сказку есть, надо лишь дождаться весны.

«Золотой мяч» достался Месси

Лидер «Барселоны» снова стал главным героем на вручении «Золотого мяча». Этот трофей стал уже шестым в копилке аргентинца. Он на семь голосов обошёл защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дайка, третья строчка осталась за Криштиану Роналду, но португалец значительно подотстал от своих коллег по цеху. Ожидаемо, что в списке не оказалось ни одного представителя из России.

Вообще, было бы приятнее, если бы награду отдали ван Дайку. Он выиграл Лигу чемпионов, стал лучшим в финале, чуть не затащил «Ливерпуль» на первую строчку АПЛ (помешал лишь такой же фантастический сезон от «Манчестер Сити»). Кстати, в пятёрке претендентов на футбольную награду оказались и другие представители «мерсисайдцев»: Садьо Мане и Мохамед Салах.

Думается, если команда Юргена Клоппа повторит свой успех в ЛЧ и подкрепит его первой строчкой Английской премьер-лиги, то организаторам «Золотого мяча» не останется ничего другого, как постараться найти кого-то ещё кроме Месси и Роналду, кому можно вручить данный трофей. Модрич же как-то смог вклиниться в битву двух гигантов мирового футбола.

Депрессия «Монако»

Французский клуб после глобальной распродажи своих талантов никак не может нащупать почву под ногами. Не спасает даже талантливый Александр Головин, а также вернувшийся на тренерский мостик Леонарду Жардим.

Дошло до того, что был освобождён от занимаемой должности вице-президент и генеральный директор команды Вадим Васильев — главный идейный собрат владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева.

Хромающие «монегаски» к концу года всё же смогли покинуть опасное дно турнирной таблицы Лиги 1, в котором могли просто увязнуть, поднявшись аж на 11-е место. Не потеряны шансы даже на то, чтобы попасть в зону еврокубков. Но на чемпионство при нынешнем ПСЖ рассчитывать трудно, тем более без солидных вливаний и подписания больших звёзд.

Наш Головин уже полностью адаптировался в местном чемпионате. В текущем сезоне на его счету уже три забитых гола, а также несколько передач. Он окреп и готов сделать ещё один шаг в карьере — перебраться в какое-то более амбициозное место в следующем сезоне. Почему не последовать примеру того же Зинченко?

Моуринью вернулся

Жозе Моуринью Darren Staples via imago-images.de/Global Look Press

Не очень долго Особенный находился без работы после ухода из «Манчестер Юнайтед». В конце осени Моуринью решил приютить «Тоттенхэм», который провалил старт текущего сезона. Жозе даже дали полный карт-бланш на зимние трансферы, выделив внушительную сумму. Такого с экс-наставником лондонцев Маурисио Почеттино никогда не случалось — лондонцы последние годы жили в режиме экономии.

Непонятно пока, что получится из сотрудничества «шпор» с португальским тренером, но скучно болельщикам «Тоттенхэма» явно не будет. Моур умеет приковывать внимание к своей работе и делать шоу из каждой пресс-конференции. Кстати, свой первый трофей после возвращения в «Челси» Жозе выиграл в матче как раз против «Тоттенхэма»: в марте 2015 года «синие» смогли взять Кубок лиги.

Моуринью в последних двух клубах («Челси» и МЮ) не дорабатывал свой контракт полностью, покидая тренерский мостик в декабре. Если следовать данной закономерности, то минимум пару лет Особенному дадут на раскачку, и он даже может выиграть какой-никакой трофей.

Увольнение Слуцкого и новое место работы для Карреры

В России очень пристально следят за карьерой Леонида Слуцкого, который в последнее время трудился в голландском «Витессе». Резвый старт местного чемпионата неожиданно бросил коллектив из Арнема вверх турнирной таблицы, а затем последовал затяжной спад, вылившийся в пять поражений подряд.

Понятно, что в том же ЦСКА Леонида Викторовича никто бы не тронул, позволив бы спокойно работать, а все заявления по собственному желанию разрывались бы в три счёта. В Голландии Слуцкий подал в отставку в прямом эфире сразу после очередной неудачи «Витесса», несколько шокировав этим руководство клуба. Но заявление тренера в итоге было принято.

Леониду Викторовичу предлагали возглавить греческий АЕК, но представители специалиста не спешили с ответом, а в итоге от кандидатуры Слуцкого в клубе решили отказаться. Новое место всё равно не заставило себя ждать — Слуцкий возглавил казанский «Рубин», его соглашение с клубом рассчитано на пять лет. Также в Татарстане оказался и его верный помощник Олег Яровинский, который занял пост спортивного директора.

Массимо Каррера Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё один любимый некоторыми россиянами тренер — Массимо Каррера — наконец-то трудоустроился. Куда только ни сватали специалиста, а в итоге он вместо Слуцкого поехал работать в Грецию, сменив на посту рулевого АЕКа Никоса Костеноглу.

Вместе с собой в Афины Массимо взял и тренера по физподготовке Джорджо Д’Урбано, с которым он трудился в «Спартаке». Задача глобальная — взбодрить АЕК и постараться ликвидировать отставание от лидеров: на момент подписания контракта с Каррерой коллектив был на третьем месте после 13 туров, уступая лидерам 10 очков. Двухлетнее соглашение с итальянцем говорит о том, что сразу требовать результатов с коуча не будут.