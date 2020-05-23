Итальянский «Наполи» хочет продать четырёх футболистов за €200 млн

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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как в 2011 году едва не перешёл из московского «Локомотива» в ЦСКА.

Глушаков уточнил, что руководство «железнодорожников» тянуло с продлением контракта, поэтому с полузащитником начали связываться представители других клубов, в том числе ЦСКА, «Зенита» и «Анжи». Была личная встреча с Евгением Гинером....