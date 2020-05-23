Итальянский «Наполи» хочет продать четырёх футболистов за €200 млн

Итальянский футбольный клуб «Наполи» планирует заработать €200 млн, продав четырёх игроков во время летнего трансферного окна.
Клуб из Неаполя хочет продать защитников Калиду Кулибали и Фаузи Гулама, полузащитника Аллана и форварда с, сообщает Football Italia.
Отмечается, что клуб планирует предложить новые контракты нападающему Дрису Мертенсу, а также главному тренеру Дженнаро Гаттузо.
Ранее руководство испанского футбольного клуба «Барселона» назвало имена шести футболистов, которые точно не покинут команду во время летнего трансферного окна. В список неприкасаемых футболистов вошли вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Жерар Пике, полузащитник Френки де Йонг и нападающие Лионель Месси, Антуан Гризманн и Ансу Фати. Остальных игроков команды «Барселона» готова продать, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен