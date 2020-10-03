«Иногда нужно не сразу убегать в атаку»: лидеры РПЛ согласились на ничью

https://static.news.ru/photo/fb2e19de-05d2-11eb-998b-fa163e074e61_660.jpg Фото: alexkralcz/twitter.com

В матче 10-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» и петербургский «Зенит» сыграли вничью — 1:1. По окончании встречи с журналистами пообщались главные тренеры команд Доменико Тедеско и Сергей Семак.

Тедеско: отдельно отмечу Максименко, чтобы никто не сказал, что он болельщик ЦСКА

— Это был хороший матч, — сказал наставник «красно-белых». — «Спартак» отлично начал, в первые 20 минут у нас было хорошее владение мячом, но потом «Зенит» перехватил инициативу, заставил нас сесть в оборону. Отбирая мяч, нашим игрокам было важно немного перевести дух после навала соперника, и одним из способов для этого было доставить мяч нападающим, «зацепиться» в центре поля. Но мы совершили много фолов. Деян Ловрен (центральный защитник «Зенита». — NEWS.ru) часто оказывался на земле, что приводило к свисткам арбитра. Второй тайм мы провели отлично. Моменты были у Эсекьеля Понсе и Джордана Ларссона. Но и «Зенит» мог нам забить. Результатом удовлетворены, но могли и выиграть матч.

— В стартовом составе «Спартака» не вышел Александр Соболев, но многие отмечали, что Георгий Джикия постоянно делал длинные верховые передачи, как будто впереди есть высокорослый игрок. Может, стоило Александра выпустить пораньше? Как оцениваете игру команды без него, и что он должен был поменять в игре своим выходом на поле?

— Я не понимаю, о чём вы говорите. Если уж речь зашла о длинных передачах на нападающих, то «Зенит» сегодня больше так играл, чем мы. Их игра основывалась на длинных передачах на Артёма Дзюбу. Что касается первого тайма, при начале атак мы прекрасно комбинационно выходили из-под высокого прессинга «Зенита», и соперник ничего не мог поделать. Затем после двадцатой минуты петербуржцы перехватили инициативу, «посадили» нас в оборону, и без Соболева было сложно зацепиться за мяч в центре. Одним из таких решений было играть забросами мяча за спину защитникам соперника, и ребята старались это делать. Но каждое единоборство после таких передач приводило к фолу в пользу «Зенита». Дзюба сегодня в некоторых моментах недостаточно чисто играл, но судья давал меньше свистков. Мы неплохо прессинговали, была хорошая структура при начале атак.

— Голкипер Александр Максименко на протяжении всего матча вводил мяч в игру не прямым ударом от ворот, а передачей ближнему защитнику. Не опасались ли вы потерь при активном прессинге «Зенита»?

— Нет, поскольку при подобном начале атаки у нас было больше вариантов для развития. Чтобы использовать длинную передачу, нужен определённый момент. В нашем случае неверно было бы сразу играть при помощи длинных передач. Нужно было завлечь группу нападения «Зенита» на нашу половину поля. Если бы они смело прессинговали, мы бы могли играть длинно на нападающих. И ещё одна причина, почему мы не играли от ворот длинными передачами, заключается в том, что оборона «Зенита» привыкла к такой игре. Его защитники хорошо борются за верховые мячи. Плюс опорный хавбек Вильмар Барриос, который играл перед ними. То, как мы начинали атаки, разыгрывая мяч, позволило нам сыграть намного лучше, чем в июльском полуфинале Кубка России с «Зенитом» в Петербурге.

— Стартовая половина первого тайма прошла с превосходством «Спартака». Но потом «Зенит» перехватил инициативу и создал несколько моментов. Если оценивать итог игры в целом, вы довольны результатом?

— Нет, результатом не довольны — всегда хотим побеждать. Сегодня это не удалось, но не следует забывать, что мы проигрывали по ходу матча. Были разные игровые отрезки. Я расстроен, что мы отдали инициативу в середине первого тайма. После отбора мяча нужна игровая структура. Иногда нужно не сразу убегать в атаку, а сохранить мяч, дать паузу. «Зенит» очень хорошо контратакует, поэтому было важно контролировать мяч. Это следующий шаг в нашем развитии — понимать, когда нужно атаковать, а когда необходимо сохранить мяч после отбора и дать передохнуть и набраться сил для нового штурма ворот соперника.

— Алекс Крал и Понсе провели почти идеальный матч. Можно назвать этих игроков системообразующими в вашей игровой схеме, вы довольны их прогрессом в команде?

— У нас намного больше ключевых игроков в команде. Наш капитан Джикия и Самюэль Жиго тоже провели хороший матч, Павел Маслов агрессивно работал в обороне, особенно при длинных передачах «Зенита». В опорной зоне Крал и Остон Урунов показали хорошую игру. Для Урунова это был дебют в стартовом составе в премьер-лиге, и я доволен тем, как он его провёл. В атаке Понсе, Зелимхан Бакаев, Ларссон с первых минут поймали игровой ритм и играли на сто процентов. Бакаева заменили на Соболева из-за того, что нам необходимо было больше цепляться за мячи после отбора. Соболев хорошо себя здесь показал. Дмитрия Маркитесова хотелось бы отметить, который вышел хоть и не надолго, но сразу вступил в борьбу и прекрасно себя показал в единоборствах. Андрей Ещенко провёл хороший матч. Да, и про Максименко забыл сказать. Его отдельно выделю, чтобы завтра никто не сказал, что он болельщик ЦСКА (Тедеско намекает на опубликованную на днях детскую фотографию Александра в форме с «армейским» логотипом. — NEWS.ru).

— Можете более подробно прокомментировать игру Урунова? Именно с его потери в центре поля началась голевая атака «Зенита». Может, ему стоит больше играть в пас, а не тащить мяч?

— Вы правы. В таких ситуациях, которых было много после 20-й минуты игры, и это касается не только Урунова, нужно играть проще. У него есть смелость в атаке. Он может один на один обыграть, обладая хорошей техникой. Здесь вопрос в игровом балансе. Я верю, что он сможет его поймать, как и все наши молодые футболисты.

— В начале второго тайма Ларссон выскочил один на один и долго подстраивался под мяч для удара правой ногой, потому что он левша и ему было некомфортно. Насколько это верное наблюдение?

— Эта атака началась с того, что Джордан получил мяч, отдал Бакаеву, тот сделал пару отличных «качаний», после чего тот вернул мяч Ларссону. В том моменте хорошо сыграл вратарь «Зенита». Он до конца стоял на ногах, не валился, так что Джордану пришлось бить с неудобной правой ноги, и мяч ушел выше ворот.

— Бакаев и Ларссон в середине первого тайма много теряли мяч и не могли убежать в контратаку. Барриос вступал в отбор и легко забирал мяч. Во втором тайме Бакаев создал с Ларссоном голевой момент, но вы поменяли Бакаева. Почему именно его? Многие считают, что Бакаеву мешает большая эмоциональность на поле и у него небольшой спад в игре. Что об этом думаете?

— Зелимхан — отличный игрок, и он хорошо проводит сезон. Иногда он тратит много сил, потому что всегда высоко прессингует, а когда получает мяч, берёт игру на себя. Но это установка, мы просим его об этом. Трудно найти игрока, который по работоспособности может с ним сравниться. Что касается его замены, задумка была выпустить второго высокого нападающего, чтобы цепляться за верховые мячи в центре поля. Поэтому вышел Соболев, а на место Бакаева опустился Джордан. Все ребята понимают смысл замен и никаких споров не возникает. В первом тайме мы много мячей теряли при начале контратак, и здесь большая заслуга Барриоса. Когда «Зенит» подавал угловые, Барриос работал индивидуально с Бакаевым. Надо отдать полузащитнику питерцев должное при работе в обороне.

— Когда вы работали в немецкой Бундеслиге в «Шальке», у вас было принципиальное противостояние с дортмундской «Боруссией». В России какое для вас дерби на первом месте?

— С ЦСКА, прежде всего. Я помню кубковый матч, который мы выиграли дома, и эмоции тогда были за гранью. В чемпионате мы проиграли «армейцам», но по эмоциям главное дерби — с ЦСКА.

Семак: Малком должен играть лучше

— Неплохой первый тайм, когда у нас было несколько моментов, — сказал наставник «Зенита». — Во второй половине забили, но в самой концовке пропустили мяч и упустили преимущество. Не смогли победить, чем расстроены.

— Одиннадцатый матч за «Зенит» сыграл Малком в стартовом составе, и забил за это время лишь один мяч. Вас устраивает его результативность?

— Нет, конечно. Он должен играть лучше. Никого это не устраивает: ни его, ни болельщиков, ни нас.

— «Спартак» начал встречу активнее «Зенита». Вашей команде тяжело было выходить в атаки в первые 25 минут матча, но потом вы перевернули игру и до 75-й минуты было доминирование «Зенита». За счёт чего это удалось сделать?

— «Спартак» играл дома — активно, агрессивно. Мы к этому готовились. Моменты, когда мы выходили к воротам соперника, были достаточно опасными. Во второй половине «Спартак» стал обороняться позиционно, «сел» ниже. У нас появилось преимущество, что касается контроля мяча. Были подходы, моменты. Но пропустили опасный «стандарт», «обрезали» сами себя и привезли гол. Во втором тайме нам не хватало концентрации.

— Результатом довольны с учётом всех моментов?

— Сложно сказать, справедлив результат или нет, но обидно пропускать в конце матча.

— Почему Сердар Азмун отсутствовал в стартовом составе?

— Из-за травмы.

— Что с Дзюбой? Он в середине второго тайма получил повреждение?

— Нет. Артём получил серьёзный удар, но смог доиграть встречу. У него сильный ушиб. Но я пока не знаю, насколько серьёзно это повреждение.