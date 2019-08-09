https://static.news.ru/photo/bb3f4ad8-bc08-11e9-9ac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

«Зенит» опубликовал на своей странице в Twitter момент из матча пятого тура чемпионата России против московского «Динамо». На видео полузащитник петербургского клуба Малком бьёт мяч в сторону арбитра встречи Евгения Турбина.

Бразилец попал с 40 метров в рефери. На это Турбин показал футболисту большой палец вверх.

Ранее футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, работающий с нападающим петербургского «Зенита» Малкомом, прокомментировал баннер болельщиков «сине-бело-голубых» в матче с «Краснодаром» в рамках четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.

До этого иностранные СМИ, в частности, The Sun, обвинили в расизме болельщиков петербургского клуба за баннер «Спасибо руководству за верность традициям». Британский таблоид связал надпись с отсутствием в команде чернокожих футболистов, что подчёркивает идентичность клуба.