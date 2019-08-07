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Футбольный клуб «Балтика» (Калининград), выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), рассчитался с долгами на 90%.

У клуба были многомиллионные долги, у футболистов не было горячей воды в раздевалке, люди по четыре месяца не получали зарплату. На данный момент закрыли 90 процентов долгов, которые были у...