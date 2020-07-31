Хёведес завершил игровую карьеру

Чемпион мира по футболу 2014 года Бенедикт Хёведес объявил о завершении игровой карьеры.
О завершении своего профессионального пути в качестве игрока защитник
Хёведес с 2007 по 2017 года выступал за «Шальке-04», он является воспитанником клуба из Гельзенкирхена. В 2017 году он отправился в аренду в туринский «Ювентус», а в 2018 году перешёл в «Локомотив». За национальную сборную он сыграл 44 матча с 2011 по 2017 год. Кроме золотой медали чемпионата мира в его активе также есть бронза чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
Контракт Хёведеса с «Локомотивом» был рассчитан до 30 июня 2021 года. По данным немецких СМИ, защитник досрочно расторг сообщения из-за ситуации с коронавирусом, передавал NEWS.ru.
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