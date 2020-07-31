Хёведес завершил игровую карьеру

https://static.news.ru/photo/9d46e5ea-d327-11ea-9c00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион мира по футболу 2014 года Бенедикт Хёведес объявил о завершении игровой карьеры.

О завершении своего профессионального пути в качестве игрока защитник сообщил изданию Der Spiegel. Хёведес подчеркнул, что уровень его футбольного мастерства позволяет ему играть дальше, но он хочет больше времени уделять семье. Спортсмен напомнил, что за последние два года он провёл более 50 игр за московский «Локомотив» и выиграл два трофея с командой, а также играл с ней в Лиге чемпионов.

Хёведес с 2007 по 2017 года выступал за «Шальке-04», он является воспитанником клуба из Гельзенкирхена. В 2017 году он отправился в аренду в туринский «Ювентус», а в 2018 году перешёл в «Локомотив». За национальную сборную он сыграл 44 матча с 2011 по 2017 год. Кроме золотой медали чемпионата мира в его активе также есть бронза чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

Контракт Хёведеса с «Локомотивом» был рассчитан до 30 июня 2021 года. По данным немецких СМИ, защитник досрочно расторг сообщения из-за ситуации с коронавирусом, передавал NEWS.ru.