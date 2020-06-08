Хёведес хочет разорвать контракт с «Локомотивом»

https://static.news.ru/photo/977fb42e-a9a2-11ea-b0f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Немецкий защитник футбольного клуба «Локомотив» Бенедикт Хёведес собирается разорвать контракт с московской командой.

Такое решение футболист хочет принять из-за того, что обеспокоен ситуацией с пандемией коронавируса в России, сообщает Bild.

Контракт Хёведеса с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Ранее защитник не вернулся в расположение клуба для подготовки к возобновлению сезона Российской премьер-лиши (РПЛ).

Хёведес выступает за «Локомотив» с сезона-2018/19. В составе московского клуба он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Футболист является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве 8 июня и завершилась со счётом 1:1. Первый мяч на 50-й минуте забил полузащитник «сине-белых» Кирилл Панченко, на 77-й «Локомотив» сравнял счёт благодаря автоголу игрока «Динамо» Владимира Рыкова.