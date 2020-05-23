Немецкий защитник «Локомотива» отказался возвращаться в клуб

https://static.news.ru/photo/60a6400a-9d2a-11ea-b115-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес не прибыл в столицу РФ в назначенный клубом срок.

По данным championat.com, это связано с тем, что Хёведес испытывает опасения за своё здоровье из-за ситуации с коронавирусом в Москве. Издание утверждает, что немец в ближайшее время проведёт переговоры с командой о досрочном расторжении контракта.

В клубе позицию Хёведеса восприняли с недоумением, однако от диалога не отказываются. Защитник не исключает возможности возвращения в немецкую Бундеслигу.

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что Хёведес был одним из первых иностранцев, кто покинул клуб после начала распространения коронавирусной инфекции в России.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что у перуанского нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана обнаружили коронавирус.