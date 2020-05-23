Немецкий защитник «Локомотива» отказался возвращаться в клуб

Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес не прибыл в столицу РФ в назначенный клубом срок.
По данным championat.com, это
В клубе позицию Хёведеса восприняли с недоумением, однако от диалога не отказываются. Защитник не исключает возможности возвращения в немецкую Бундеслигу.
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что Хёведес был одним из первых иностранцев, кто покинул клуб после начала распространения коронавирусной инфекции в России.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что у перуанского нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана обнаружили коронавирус.
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