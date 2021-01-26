Худяков опроверг информацию о своём исключении из учредителей ФК «Тамбов»

https://static.news.ru/photo/6feff0f8-5ff6-11eb-bfbb-fa163e074e61_660.jpg Павел Худяков Фото: fc-tambov.ru

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков опроверг информацию о подаче документов в Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой исключить его из числа учредителей клуба.

Нет, пока это неправда. Но я, естественно, буду смотреть на будущее клуба. Есть предложение из «Кубани», серьёзные намерения, но пока нет конкретного будущего «Тамбова», я продолжаю оставаться спортивным директором клуба, — сказал Худяков корреспонденту NEWS.ru.

Однако директор «Тамбова» подтвердил, что продолжает рассматривать предложение из «Кубани». Кроме того, он также поделился ситуацией вокруг нового президента коллектива Валерия Оганесяна, который с недавних пор сложил полномочия.

Я скажу так: до сих пор по нему ведутся переговоры. Его будущее в клубе ещё остаётся реальным, — утверждает Худяков.

После 19 туров чемпионата России «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 13 очками в активе. Ожидается, что в ближайшие несколько дней станет известно, снимется ли команда с чемпионата или нет.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова высказалась по поводу проведения оставшихся матчей футболистами из «молодёжки». По её словам, в команде только пять человек из молодёжного состава, остальные игроки — любители, писал NEWS.ru.