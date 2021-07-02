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Хохлов назвал фаворита матча четвертьфинала Евро Швейцария — Испания

16:17, 02 июля 2021
Сборная Испании Сборная Испании Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бывший главный тренер московского «Динамо», наставник волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов назвал NEWS.ru фаворита матча четвертьфинала чемпионата Европы — 2020 между сборными Швейцарии и Испании.

Победителя игра покажет, но в этой паре всё-таки предпочтительнее смотрятся испанцы. Хотя Швейцария тоже произвела неплохое впечатление, показала, что у команды есть характер и простой игры не будет, — сказал он.

Предположительный счёт бывший игрок «Реала Сосьедад» не смог назвать, однако остался уверен, что команда Луиса Энрике добьётся положительного результата.

Не даю прогнозы, но предположу, что Испания добьётся положительного для себя результата, — заключил специалист.

Ранее российский автогонщик «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал, какую страну поддерживает на чемпионате Европы — 2020 по футболу после вылета сборной России. По мнению пилота «Хаас», именно Украина заслуживает стать обладателями кубка чемпионов, учитывая, что раньше Россия и Украина были братскими народами.

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