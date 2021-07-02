Хохлов назвал фаворита матча четвертьфинала Евро Швейцария — Испания

Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвящённой выступлению национальной команды на чемпионате Европы — 2020, заявил, что капитан Артём Дзюба эмоционально настраивал товарищей перед матчами турнира, но этого не афишировали. По словам наставника, сборная — это не телепроект «Дом-2», чтобы всё выставлять напоказ.

Последнее про афиширование деталей: сейчас все показывали, как капитан венгров настраивал своих игроков в раздевалке. Но я вас уверяю, Дзюба делал то же самое. Но каждому своё. Мы не «Дом...