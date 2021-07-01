«Украина и Россия были братскими народами»: Мазепин выбрал фаворита Евро

Российский автогонщик «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал, какую страну поддерживает на чемпионате Европы — 2020 по футболу после вылета сборной России. По мнению пилота «Хаас», которым он поделился с GPfans, именно Украина заслуживает стать обладателями кубка чемпионов, учитывая, что раньше Россия и Украина были братскими народами.

Я очень надеюсь, что Украина победит. Несмотря на то что сейчас Украина и Россия — две разные страны, я родился в то время, когда мы были братскими народами, у меня там много друзей. Для болельщиков победа стала бы чем-то особенным, и я действительно на это надеюсь, — заявил Мазепин.

В четвертьфинале коллектив Андрея Шевченко встретится с национальной командой Англии. Большинство инженеров «Хааса» убеждены, что в этом противостоянии сильнее окажутся именно подопечные Гарета Саутгейта. Однако сам российский спортсмен придерживается иного мнения.

Знаете, 99% людей, с которыми я работаю, говорят it’s coming home («Футбол возвращается домой», песня группы Lightning Seeds. — NEWS.ru), но я надеюсь, что этого не случится, — заключил он.

30 июня сборная Украины вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Шведы играли вдесятером после удаления Маркуса Даниэльсона на 108-й минуте, он прямой ногой въехал в колено Артёму Беседину и нанёс ему тяжёлую травму.

Ранее украинский боксёр, экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик сделал прогноз на четвертьфинал Евро-2020, в котором украинцы сыграют со сборной Англии