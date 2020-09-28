«Химки» в первом матче под руководством Черевченко обыграли «Динамо»

https://static.news.ru/photo/a4333852-01b4-11eb-ae32-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Химки»/vk.com

В заключительном поединке девятого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) подмосковные «Химки» на своём поле взяли верх над столичным «Динамо» — 1:0 (1:0).

Единственный мяч на 19-й минуте забил Александр Ломовицкий: арендованный у московского «Спартака» атакующий полузащитник повторным ударом заставил капитулировать голкипера «бело-голубых» Антона Шунина.

Эта победа стала первой для «Химок» в нынешнем чемпионате и первой для Игоря Черевченко в качестве главного тренера подмосковной команды. 46-летний специалист возглавил «Химки» буквально несколько дней назад после отставки Дмитрия Гунько с должности наставника команды.

Благодаря этой победе «красно-чёрные» ушли из зоны вылета, набрав шесть очков и поднявшись на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» опережают на одно очко «Уфу» и на четыре — волгоградский «Ротор».

«Динамо» с 14 набранными очками осталось на девятой строчке в таблице.

В следующем туре чемпионата 4 октября «Химки» сыграют с гостях со столичным «Локомотивом», а «Динамо» на своём поле встретится с «Краснодаром».

«Локомотив» в девятом туре в столичном дерби одолел земляков-«армейцев» благодаря голу Фёдора Смолова, писал ранее NEWS.ru.