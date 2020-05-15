«Химки» ещё надеются перейти в РПЛ

https://static.news.ru/photo/4336dd76-a334-11ea-becf-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckhimki.com

Генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Химки» Василий Иванов заявил, что в команде ещё надеются на повышение в классе и выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) по итогам сезона-2019/20, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

В начале недели у нас две очень важные встречи с потенциальными инвесторами. Дверь в РПЛ не закрыта, надежды ещё есть, — цитирует Иванова РИА Новости.

15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение о досрочном завершении первенства ФНЛ. Команды, которые заняли первые два места (волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки») по результатам проведённых 27 туров из 38, получили возможность выступить в следующем сезоне РПЛ после прохождения лицензирования. Позже сообщалось, что команда «Химки» имеет проблемы с финансированием и не сможет выступить в РПЛ, если не найдёт спонсоров.

Ранее NEWS.ru писал, что подмосковные команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Долгопрудный» и химкинский «Олимп» объединились в один клуб. Новое название коллектива будет состоять из прежних наименований — «Олимп-Долгопрудный». Базироваться и проводить домашние игры клуб намерен в Долгопрудном.