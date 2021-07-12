Хабиб Нурмагомедов заявил, что знал о переходе Роналду в МЮ ещё месяц назад

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что знал о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» ещё месяц назад. Его слова передаёт «Р-спорт».

Хабиб рассказал, что о готовящемся трансфере в «Манчестер» ему сообщил португальский нападающий месяц назад, поэтому новость об этом не стала для него неожиданностью.

Я считаю, что «Манчестер» больше подходит ему, чем «Ювентус», — сказал Нурмагомедов.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Роналду. Контракт португальца с английским клубом рассчитан до 2023 года. До перехода в МЮ Роналду выступал за «Ювентус». Он перешёл в туринскую команду в 2018 году. В прошлом сезоне футболист отметился 29 голами.

Ранее бывший игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с NEWS.ru отреагировал на переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». По мнению бывшего футболиста, с приходом Роналду «красные дьяволы» могут рассчитывать на большие успехи.