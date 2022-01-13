Губерниев счёл не нужным тратить на «не легенду» Жиркова бюджетные деньги

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что футбольному клубу «Химки» не стоит платить зарплату зарплату Юрию Жиркову из бюджета области, так как есть другие проблемы, которые необходимо решать. К тому же, Губерниев считает, что Жирков не является легендой, сообщает «Чемпионат».

Жирков — молодец. Главное, чтобы ему платили не из бюджета области, пусть спонсоры тратят. Я против, чтобы бюджет Сходни и Химок шёл на зарплату Жиркова. Есть другие проблемы. Он, конечно, футболист уважаемый, но не легенда, — сказал Губерниев.

12 января Юрий Жирков подписал контракт с «Химками» до конца нынешнего сезона с опцией продления на год. Последним клубом 38-летнего спортсмена был «Зенит». С 1 июля 2021 года футболист пребывал в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Ростова» Павел Мамаев подписал контракт с подмосковным футбольным клубом «Химки». Подробности соглашения не называются.