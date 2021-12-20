Мамаев продолжит карьеру в «Химках»

Бывший полузащитник «Ростова» Павел Мамаев подписал контракт с подмосковным футбольным клубом «Химки», сообщил «Чемпионату» член наблюдательного совета коллектива Роман Терюшков. Подробности соглашения не называются.

Подписали контракт с Мамаевым. Паша — игрок «Химок». Срок контракта не разглашаем, — сказал Терюшков.

Мамаев является воспитанником московского «Торпедо», за который выступал с 2005 по 2007 год. Впоследствии он защищал цвета ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова». В футболке «жёлто-синих» провёл 26 матчей, отметился голом и результативной передачей.

За сборную России по футболу Мамаев дебютировал 17 ноября 2010 года в матче против Бельгии. Впоследствии он провёл ещё 15 матчей за национальную команду, результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий оформит переход в стан казанского «Рубина» до конца недели. Клубы уже согласовали трансфер хавбека, тот в скором времени подпишет контракт.