https://static.news.ru/photo/007135d0-c253-11e9-abdd-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Anatoliy Kolushenko/Global Look Press

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на извинения главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака после матча шестого тура Российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата», который завершился со счётом 0:0.

А если бы не попало??? То козлы норм????? Уж я-то знаю, — написал Губерниев в комментариях под постом на личной Instagram-странице Семака.

По окончании встречи наставник «сине-бело-голубых» оттолкнул своего помощника Виллиама Де Оливейру от арбитров. При этом крикнул ему: «Не надо с этими козлами разговаривать».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер пошутил по поводу судейства на матче санкт-петербургского «Зенита» с грозненским «Ахматом». Он заявил, что поле бывает разным — судейским и кукурузным, ранее писал News.ru.