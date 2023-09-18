«Можно утопиться»: Губерниев оценил шансы России вернуться в мировой футбол Губерниев призвал россиян не ждать возвращения в международный футбол

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российским футболистам не следует ждать возвращения на международную арену, «его не будет», заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В беседе с KP.RU журналист подчеркнул, что необходимо проводить соревнования внутри страны, поддерживая российский футбол. Телеведущий отмечает, что в противном случае «можно утопиться», но лучше «жить» и продолжать развивать спорт.

Что тогда делать? Внутри страны проводить соревнования и поддерживать спорт. И не надеяться на скорое возвращение — его не будет. Можно еще утопиться, но лучше жить и развивать спорт в стране. Топиться я не собираюсь, буду развивать спорт, — высказался Губерниев.

По словам комментатора, глава УЕФА Александр Чеферин, заявивший о возможности российских спортсменов вернуться на международную арену после окончания специальной военной операции, просто тянет время. Губерниев уточнил, что никаких планов по возвращению сборных на данный момент нет. При этом телеведущий считает, что футболистам не следует переходить в Азиатскую конфедерацию.

Экс-полузащитник английского «Эвертона» и московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов ранее заявил, что европейские клубы не проявляют интерес к российским футболистам. По его словам, у россиян сейчас почти нет шансов сменить российский клуб на европейский.